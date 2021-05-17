Известия: Голикова предложила расширить применение маткапитала по двум направлениям

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту Владимиру Путины с предложением о расширении применения материнского капитала.
Голикова предложила скорректировать правила в использовании маткапитала по двум направлениям: разрешить его использовать на самостоятельное строительство и реконструкцию жилья сразу после рождения ребенка, не дожидаясь трёхлетнего возраста, а также дать возможность оплачивать образовательные услуги, которые оказывают ИП.
При согласии президента вице-премьер намерена поручить Минтруду подготовить закрепляющие нововведения проект. В ведомстве уточнили, что никаких распоряжений пока не получали.
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