Более 200 наблюдателей на праймериз подготовят в «Школе наблюдателей»

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15 мая 2021, 10:32

Обучением будущих наблюдателей займется команда профессиональных юристов – именно они расскажут активной молодежи о важности соблюдения законности на счетных участках. Курс лекций стартует за 10 дней до оффлайн-голосования . И уже к 30 мая эксперты из команды Розы Чемерис подготовят более 200 наблюдателей. Об этом журналистам сообщили в штабе общественной поддержки участника предварительного голосования партии «Единая Россия».

Голосование за участников праймериз в 2021 году будет идти как онлайн,так и оффлайн. Счетные участки откроются 30 мая. Именно в этот день особенно будет нужна помощь наблюдателей.

«Мы решили создать большую наблюдательную систему за избирательным процессом в Приморье на примере Владивостокского одномандатного избирательного округа. Он самый большой на территории края и включает в себя три района Владивостока, а также шесть муниципальных районов. Всего это более 500 тысяч жителей. Я искренне надеюсь, что у нас с вами получится повысить доверие к выборам и создать необходимые условия, чтобы на предстоящем голосовании в сентябре партию представил сильнейший кандидат или кандидатка», – говорит участник праймериз Роза Чемерис.

Идея «Школы наблюдателей» родилась во время проезда участника праймериз по районам, входящим во Владивостокский одномандатный избирательный округ. Как отметила Роза Чемерис, очень многие люди спрашивали о том, как будет проходить голосование.

«У нас родилось понимание того, что необходимо провести обучение и дать им инструмент, который бы позволил защитить их голоса. Ведь это очень важно для нашего с вами будущего. Мы твердо будем отстаивать право каждого человека проголосовать так, как он считает нужным. В каждом района мы будем проводить обучение наблюдателей, рассказывать, что можно делать на предварительном голосовании, а что нельзя», – заключила Роза Чемерис.

Стать наблюдателем может любой человек. В отличие от требований к кандидатам, здесь они минимальны – возраст старше 18 лет. Это самое главное. Особых знаний тоже не надо - желающих всему научат в «Школе наблюдателей».

«обучение будут проводить юристы и политтехнолог. Первые будут объяснять все правовые моменты, ну а политтехнолог – то, как все обычно происходит на практике, на что обратить внимание» - говорит юрист штаба Розы Чемерис Ирина Курганская.

Обучение будет проходить в штабах поддержки кандидата на праймериз во всех районах, входящих во Владивостокский одномандатный избирательный округ. За 10 дней команде профессионалов предстоит подготовить 237 человек. Обучение будет идти небольшими группами. В день голосования, наблюдатели смогут присутствовать на участках с момента открытия до окончания процедуры подсчета голосов.

«Наблюдатели будут следить за ходом проведения голосования, контролировать соответствие состояния счетного участка прописанным Организационным комитетом нормам как до, так и во время и после голосования», - отметил руководитель штаба политолог Вячеслав Беляков.

А для того, чтобы максимально предотвратить спорные моменты, наблюдателей оснастят камерами для фиксации нарушений. В день голосования будет работать колл-центр, куда будет поступать вся информация о нарушениях и где можно будет получить консультацию по действиям наблюдателя при выявлении таких правонарушений.

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