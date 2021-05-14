На «отлично»: Роза Чемерис назвала главные принципы своей работы

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14 мая 2021, 10:44

Открытые праймериз – сильный кандидат

Общение на круглом столе началось со слов соболезнования жителям Казани – эта ужасная история должна заставить многое пересмотреть в вопросе обеспечения безопасности российских школ, отметила Роза Чемерис.

Переходя же к основной теме обсуждения – важности честных и прозрачных выборов – участник праймериз отметила, что сейчас одна из главных задач заключается в том, чтобы вернуть доверие к самому институту выборов.

«Это сегодня важно и в парадигме предстоящих выборов, и к области государственного строительства в целом», - подчеркнула Роза Чемерис.

По словам участника предварительного голосования партии «Единая Россия», выставить свою кандидатуру она решила после длительного размышления. На ее стороне – понимание политического процесса, знание проблематики региона и умение работать в команде.

«Депутат Госдумы - это тот человек, кто работает на жителей края, на обновления образа региона. Наш губернатор много работает ради этой же цели. И я готова влиться в этот процесс, как активная, созидательная сила, и принимать в ней непосредственное отношение, активно продвигая интересы жителей региона до центра принятия решения. В Государственную Думу я иду ради того, чтобы создавать важные законы, которые помогут развитию края», - отметила Роза Чемерис.

Командная работа

Праймериз – это поле возможностей, говорит Роза Чемерис. Свою задачу как кандидата она видит не в том, чтобы устраивать соперничество с коллегами по предварительному голосованию. Ее цель – помочь обновлению имиджа партии «Единая Россия». Сейчас крайне важно, чтобы на выборах партию представляли те кандидаты, которым люди на самом деле высказали публичную поддержку.

«Это должны быть кандидаты, в чей победе никто не будет сомневаться. Чтобы люди смотрели на человека и понимали, что он готов и может победить, пройдя весь путь. Я верю в силу личности, в то, что она может что-то изменить. И я хочу, чтобы такие личности объединились, чтобы вернуть доверие к выборам», - подчеркнула Роза Чемерис.

Кандидат отметила, что для нее честь представлять партию «Единая Россия» на выборах. Это одно из старейших политических объединений в стране, но, вместе с тем, как показывает практика, оно готово меняться и обновляться.

«Если помните, ранее отбор кандидатов был крайне кулуарным, то есть закрытым. Единороссы услышали критику и приняли ряд решений, которые смогли кардинально поменять настроения в обществе. Как бы нам того не хотелось, что ни один процесс не может происходить мгновенно. Главное, что сейчас мы здесь, в том числе, формируем новое восприятие и новые правила работы», - отметил политолог Вячеслав Беляков.

Программа на «отлично»

Еще один важный вопрос, о котором говорили на круглом столе, это программа участника предварительного голосования. Роза Чемерис отметила, что каждый пункт стал ответом на те запросы людей, которые она слышала во время своего проезда по районам.

«Довелось общаться с людьми. В одном поселке Барабаш нас встретили десятки жителей, мы вели диалог более двух часов. Люди говорили о наболевшем: от дорог до трудоустройства. И очень-очень многое вошло в мою программу. Мы писали ее самостоятельно, фактически всем штабом. И в нее вошло только то основное, что важно для каждого из нас», - отметила Роза Чемерис.

Пунктов всего пять. Среди них – создание новой, современной дорожной сети. По словам кандидата, это важно потому, что дороги - это артерии, которые связывают между собой города и районы Приморья, дают новую жизнь региону.

Следующий пункт – это закрепления права, по которому каждый приморец купить свое жилье.

«Еще мне кажется важным, чтобы у жителей Приморья был продолжительный отпуск. Как камчадалов, жителей Магадана. Вот все говорят, что Приморье – один из самых солнечных регионов России. Но у нас с вами солнце – в тот сезон, когда качественно отдохнуть можно только за пределами края», - говорит Роза Чемерис.

И еще одно, крайне важное положение – это выплата зарплат с повышенными коэффициентами. Кроме того, жители региона должны ощущать все плюсы от того, что на территории края работают крупные предприятия.

Главная идея проста: приморцы должны жить не хуже, чем москвичи. Как иллюстрацию этого тезиса, участник праймериз «Единой России» вспомнила советское время, когда в ДФО ехали зарабатывать деньги. Это ровно противоположно той тенденции, которая пока еще сохраняется в регионе.

Сложный момент

Не обошлась пресс-конференция и без вопроса о жалобе, которую подали представители кандидата в партию «Единая Россия». Проблема возникла с согласованием размещения наружной рекламы представителями регионального оргкомитета по проведению праймериз.

«Жалоба кандидата на отказ в размещении наружной рекламы так и не была рассмотрена в установленный срок – пять дней, - отметил политолог Вячеслав Беляков. - Данная ситуация косвенно указывает на попытки административного давления на Розу Басировну и создание искусственных препятствий для ведения агитации».

По словам руководителя штаба Розы Чемерис, пока остались не развешенными порядка 10 баннеров. И дальнейшая их судьба пока не известна.

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