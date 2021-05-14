Единороссы выступили против выдвижения Ильи Мительмана в Госдуму от партии

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14 мая 2021, 10:24 Сергей Прокофьев

Фотография Олега Каргаполова, "Вечерний Челябинск"

По их мнению, нарушение партийной дисциплины недопустимо для участников предварительного голосования

Депутат Челябинской Гордумы Эмиль Абубакиров направил в региональный оргкомитет по проведению праймериз "Единой России" заявление. В нем указывается, что Илья Мительман, член фракции "Единой России" в Гордуме, на одном из апрельских заседаний проголосовал против консолидированного решения фракции. Депутатское партийное объединение приняло решение поддержать отчет главы города Челябинска за 2020 год, а Мительман проголосовал и высказался против отчета. По мнению Эмиля Абубакирова, это наносит серьезный ущерб политическим интересам "Единой России" и дискредитирует партию в глазах южноуральцев. Поэтому заявитель предлагает исключить Илью Мительмана из списка кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатами в депутаты Государственной Думы VIII созыва.

Позицию Эмиля Абубакирова поддержали эксперты.

"Коллеги мы выдвигаем нашего представителя в Государственную Думу, это тот человек, который будет представлять партию. Очевидно, что желания работать в команде и созидательно у кандидата нет", - отметил председатель Гордумы Андрей Шмидт.

"Особое мнение - это повод для внутрипартийной дискуссии внутри фракции, но не на заседании Думы, - подчеркнул член оргкомитета, юрист Артем Миронов. - На мой взгляд, то, что произошло в стенах Челябинской городской Думы, а потом выплеснулось в сеть Интернет и СМИ, иными словами как дискредитация партии и нанесение ущерба политическим интересам партии язык не поворачивается назвать. С юридической точки зрения предлагаю оргкомитету рассмотреть вопрос об исключении Ильи Мительмана из списка кандидатов предварительного голосования".

Кроме того, члены фракции "Единая Россия" в Городской Думе попросили довести до сведения членов оргкомитета тот факт, что в отношении Ильи Мительмана инициирована проверка достоверности и полноты сведений, указанных в декларации по причине подозрения в наличии иностранного финансового инструмента (ипотечного счета в иностранном банке), что запрещено законодательством. Не поставлена точка и в вопросе установления факта наличия у кандидата иностранного гражданства.

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