Академик и писатель Сергей Комков раскрыл, почему выдвинул Владимира Путина на Нобелевскую премию

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13 мая 2021, 16:30 Источник: URA.RU

Президента РФ Владимира Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021. Академик и писатель Сергей Комков рассказал, что выдвинул главу российского государства «... за то, что он сумел грамотно организовать кампанию по борьбе с COVID-19 в РФ и оказать помощь более 20 странам мира».

Также важным критерием для Комкова послужило то, что в Конституции РФ прописали понятие бог. По его мнению, это способствовало укреплению отношений между религиозными конфессиями и повысило авторитет государства.

Писатель сообщил, что в настоящее время завершилось оформление всех заявок. Всем, от кого были отправлены заявки, разослали уведомления о том, что предложенный человек будет рассмотрен в качестве кандидата. Результат будет объявлен на официальной церемонии уже в октябре. «Все результаты держатся в секрете по регламенту Нобелевского комитета в течении 50 лет», — подчеркнул Комков. По его словам, по каждой конкретной персоне могут иметь данные только те, кто подавал заявки, - сообщает URA.RU.

Комков также раскрыл, что в 2014 году номинировал Путина на эту премию за решение конфликтной ситуации в Сирии.

Путина выдвигали на Нобелевскую премию мира в 2007, 2013, 2014 и 2016 годах.

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