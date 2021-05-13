Челябинского депутата заподозрили в подкупе избирателей

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13 мая 2021, 07:23 Сергей Прокофьев Источник: Губерния

Фото из социальных сетей

Участница праймериз "Единой России" просит разобраться в ситуации с Ильей Мительманом

В одной из социальных сетей появилось сообщение от девушки, принимающей участие во внутрипартийных выборах "Единой России". "Я увидела в Интернете, как кандидат по моему округу, Илья Мительман, на какой-то красивой церемонии вручает людям подарки: букеты, какие-то конверты, — пишет автор (орфография и пунктуация сохранены). - <…> Мительман там как депутат был. Ему конверты, рамочки, букеты подносили – а он вручал. В СМИ пишут – сертификаты на 30 тысяч рублей! <…> Если ты депутат, тебе все можно? Те же конверты с деньгами – это вообще-то подкуп избирателей называется!"

Девушка задается вопросом, насколько справедлива такая ситуация. Кандидатам, у которых нет ни денег, ни связей, по ее мнению, победить практически нереально. В конце публикации она добавила, что направила жалобу о подкупе избирателей.

Также автор поделилась своей историей: в разгар пандемии она в качестве добровольца помогала пенсионерам: чистила дворы от снега, покупала и приносила им продукты и лекарства. После приняла предложение принять участие в праймериз, ведь у нее есть опыт волонтёрской деятельности и жители округа ее знают. Однако после вышеизложенной истории у девушки опустились руки.

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