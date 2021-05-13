Штаб Розы Чемерис станет местом встречи блогеров и политологов

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13 мая 2021, 05:13

Прозрачность выборов-2021 обсудят политологи и блогеры Владивостока на круглом столе "За честные выборы".

Ход праймериз «Единой России» в Приморье уже стал темой для обсуждения в блогосфере. Не первый раз проходит информация о том, что для обеспечения победы некоторых кандидатов будет использоваться административный ресурс. Как идут праймериз в 2021 году и том, какие могли бы быть механизмы общественного контроля, политологи и блогеры региона поговорят на круглом столе, который состоится в 15 часов в штабе общественной поддержки Розы Чемерис во Владивостоке.

Важность прозрачности голосования не раз звучала в высказываниях руководства «Единой России». Более того, приморские политологи единогласно сошлись во мнении, что открытость и конкурентность праймериз существенно повысят доверие со стороны избирателей к выдвинутым в последствии от «Единой России» кандидатам и партии в целом.

«Однако в медиасфере края уже не раз звучали высказывания о том, что ряд кандидатов поставлены в более выгодные условия. Звучали имена согласованных кандидатов. Это уже создает не одинаковые позиции на старте», - отметил политолог Андрей Кудисов.

Эксперты уверены – любые сомнения в ходе праймериз наносят ущерб не только партии, но и всей системе власти в стране.

Как пример политологи приводят ситуацию с отказом в рассмотрении жалобы Розы Чемерис на проблемы с размещением наружной рекламы.

«Жалоба кандидата на отказ в размещении наружной рекламы так и не была рассмотрена в установленный срок. Данная ситуация косвенно указывает на попытки административного давления на Р. Чемерис и создание ей искусственных препятствий для ведения агитации», - отметил политолог Вячеслав Беляков.

Один из тезисов кампании Розы Чемерис - необходимость широкого вовлечения общественности в определение кандидата, который получит право представлять Партию «Единая Россия» на выборах.

Политологи уверены: такое участие общественности к участию в голосовании на праймериз, но также и в наблюдении за общей честностью процедуры и подсчёту голосов.

«Таким образом ни у кого не возникнет вопросов к честности процесса. К сожалению, и это без относительно проходящего в регионе, за последние годы доверие к самой процедуре выборов подорвано не всегда корректными действиями и заявлениями некоторых оппозиционных сил. Но такие высказывания опасны для самой страны, так как подрывают демократическую составляющую голосования», - говорит Андрей Кудисов.

Круглый стол состоится в 15 часов в штабе общественной поддержки Розы Чемерис во Владивостоке.

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