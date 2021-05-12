Лавров и Блинкен договорились о встрече в Рейкьявике

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12 мая 2021, 19:38 Источник: МИД России

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести встречу в столице Исландии Рейкьявике 20 мая. Об этом заявили в среду, 12 мая, в МИД РФ.

Лавров и Блинкен ранее провели телефонный разговор, в рамках которого, в частности, была затронута тема взаимодействия двух стран в Арктическом совете, в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации. Данный процесс будет осуществлен в ходе министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая.

Глава МИД России и госсекретарь США условились провести "на полях" этой сессии отдельную встречу, целью которого станет рассмотрение ключевых вопросов отношений Москвы и Вашингтона, а также международной повестки дня.

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