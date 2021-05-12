В МИД РФ не назвали имена сотрудников посольства США, высылаемых из России

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12 мая 2021, 17:04

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Представители Министерства иностранных дел РФ не раскрывают имена сотрудников посольства США, высылаемых из России в ответ на высылку 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов Америки.

ТАСС цитирует информацию своего дипломатического источника: "Мы не комментируем персоналии, входящие в ответный список высылаемых из России сотрудников американского посольства".

МИД РФ ответил зеркально. Российское внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в ответ на высылку также 10 российских дипломатов. Соответствующую ноту в ведомстве получил представитель американской дипмиссии. Упомянутые сотрудники должны покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая.

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