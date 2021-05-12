В МИД РФ не назвали имена сотрудников посольства США, высылаемых из России
12 мая 2021, 17:04
Представители Министерства иностранных дел РФ не раскрывают имена сотрудников посольства США, высылаемых из России в ответ на высылку 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов Америки.
ТАСС цитирует информацию своего дипломатического источника: "Мы не комментируем персоналии, входящие в ответный список высылаемых из России сотрудников американского посольства".
МИД РФ ответил зеркально. Российское внешнеполитическое ведомство объявило персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в ответ на высылку также 10 российских дипломатов. Соответствующую ноту в ведомстве получил представитель американской дипмиссии. Упомянутые сотрудники должны покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая.
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