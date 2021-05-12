"Мы устали от пустых обещаний": Роза Чемерис о том как поменять жизнь в Приморье

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12 мая 2021, 11:29

Дальний Восток – регион со сложным климатом и высокой стоимостью жизни. Правительство уже предпринимает ряд мер, которые работают на развитие всего макрорегиона. Это и особые экономические режимы, привлекающие инвесторов, и вложения в строительство и ремонт детских садов, школ, больниц, домов культуры. В совокупности, предпринятые шаги приведут к повышению качества жизни в Приморье.

Однако важно уже сейчас принять ряд мер, которые помогут жителям перейти на новый уровень комфорта проживания в регионе. Тем самым будут стимулы для сохранения численности населения на Дальнем Востоке и целостности государства.

О необходимости качественных изменений речь идет уже давно. Более того, если в ряде регионов Дальнего Востока есть определенные льготы, которые нивелируют минусы от проживания, то в Приморье ситуация существенно сложнее. В частности, климат для проживания здесь далеко не столь комфортен, как кажется из центра России и потому приморцы должны иметь право на более длительные отпуска, а так же выплату отпускных по повышенным коэффициентам.

«Мне кажется важным, чтобы у жителей Приморья был продолжительный отпуск. Как камчадалов, жителей Магадана, Сахалинской области. Вот все говорят, что Приморье – один из самых солнечных регионов России. Но у нас с вами солнце – преимущественно зимой. То есть, в тот сезон, когда качественно отдохнуть можно только за пределами края», - говорит Роза Чемерис.

Однако, подчеркивает политик, проблема более длительного отпуска далеко не первоочередная. Гораздо важнее решить ряд инфраструктурных проблем, которые напрямую касаются качества жизни. Например, окончательное решение проблемы с доступностью жилья.

«Я живу в Приморье более 12 лет. И все это время слышу о том, что надо решить вопрос со стоимостью квадратного метра. И до сих пор все ограничивается словами. Да, принята программа дальневосточной ипотеки. Но она доступна далеко не всем. Мне кажется, важно ввести программу, по которой каждый житель Дальнего Востока мог бы один раз получить льготное кредитование для приобретения жилья», - говорит Роза Чемерис.

Сейчас у людей сформирован запрос на обновление, на справедливость в распределении благ. И очень важно его услышать и отреагировать соразмерно, говорит участник праймериз Роза Чемерис.

«Много говорится, что жить на Дальнем Востоке должно быть комфортно. Но от чего зависит комфортность? Красивые города? Да. Школы, детсады – в шаговой доступности? Тоже да. Но с чего начинается комфорт для каждого? С зарплаты. Считаю, что приморцы должны получать зарплату с повышенным коэффициентом. Мы все знаем, что стоимости жизни у нас как в Москве, а зарплаты – минимум в два раза ниже. Так быть не должно. Кстати, да и пенсии и иные пособия тоже должны выплачивать по повышенным коэффициентам. Это будет только справедливо», - подчеркнула Роза Чемерис.

По мнению политика, только расширив преференции проживающим в Приморском крае, можно привлечь в регион людей с других уголков страны.

Как говорят сами приморцы, для них сейчас очень важна личная включенность депутатов в процесс работы. И то, насколько идет оперативное реагирование на запросы от населения.

«Мы устали от пустых обещаний. Очень уже хочется, чтобы во власти пришли люди, способные реально работать, а не только говорить речи и делать постики в соцсетях», - поделилась своими ожиданиями от депутата поселка Новый Мария Курдимова.

По словам политолога Андрея Кудисова, сейчас в крае есть кандидат, который стать выразителем интересов жителей всего региона.

«В частности, для поступательного развития Приморью нужны сильные лоббисты на федеральном уровне. Сейчас такой лоббист только один, это губернатор Олег Кожемяко. Если край в Государственной Думе будет представлять еще и депутат, способный привлекать внимание федерального центра к решению накопившихся проблем и обсуждению путей прорывного развития территории, то жители и власти Приморья только выиграют. На эту роль я пока вижу только Розу Чемерис», – уверен приморский политолог Андрей Кудисов.

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