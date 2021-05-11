Россия высылает сотрудника посольства Румынии

Сотрудник посольства Румынии объявлен персоной нон грата в ответ на высылку из Бухареста российского дипломата. Об этом говорится сегодня, 11 мая в сообщении Министерства иностранных дел России.
Посла Румынии Кристиана Истрате пригласили в МИД России и вручили ноту министерства об объявлении персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Он должен покинуть территорию России в течение трех дней.
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