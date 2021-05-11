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США заподозрили ГРУ в атаках «направленной энергией» на сотрудников разведки

, 15:31 Источник: РИА "Новости"

США заподозрили ГРУ в атаках «направленной энергией» на сотрудников разведки
флаг США, фото: pixabay.com

Руководство США подозревает российское Главное разведывательное управление в применении технологии
«направленной энергии» против сотрудников американских спецслужб в ряде регионов мира.

Доказательств этим обвинениям нет, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Американское разведсообщество пока не установило причину инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков. Кроме того, отсутствует какое-либо официальное определение.

Тем не менее американским законодателям «заявлено, что в последние недели расследование активизировалось».
Politico пишет, что атака с применением технологии «направленной энергии» приводит к воздействию на окружающих высококонцентрированной электромагнитной энергии. Речь идет в том числе об использовании мощных радиочастотных или микроволновых устройств. Причем результаты бывают самыми разными: от создания помех в работе оборудования до причинения боли и вреда здоровью.

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