Пять тысяч приморцев выступили в поддержку Розы Чемерис

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11 мая 2021, 12:50

В день волонтёры фиксируют около 500 человек. Получить больше информации о кандидате, её программе, а также рассказать об имеющихся проблемах можно в одном из штабов Чемерис, которые действуют во Владивостоке, Вольно-Надеждинске, Уссурийске, Покровке Октябрьского района.

Руководитель штаба общественной поддержки Розы Чемерис Вячеслав Беляков отметил, что к началу предварительного голосования число сторонников должно достигнуть 26-28 тысяч человек. При явке в 10% Чемерис сможет рассчитывать на победу. «Многие признаются, что их уже зарегистрировали на сайте предварительного голосования по месту работы или службы. Но, как говорят люди, голосовать они собираются по собственному выбору, ориентируясь на личность кандидата, а не по приказу начальства. Это даёт нам надежду на дополнительные голоса, так как проезд Розы Чемерис по округу показал, что люди хорошо встречают искреннего и компетентного политика», — подчеркнул Вячеслав Беляков. Роза Чемерис участвует в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму по 62-му округу, который включает в себя Владивосток, Уссурийск, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Надеждинский районы. Вместе с командой Чемерис уже посетила Славянку, Барабаш, Уссурийск, Покровку, Вольно-Надеждинск, где пообщалась с местными жителями, узнала об их проблемах, большинство из них — уже в поле внимания профильных чиновников. На очереди — поездки в другие муниципалитеты. Напомним, предварительное голосование состоится в режиме онлайн 24-30 мая. Принять участие в процедуре сможет каждый избиратель, зарегистрировавшись через портал Госуслуг. Штабы Розы Чемерис действуют по следующим адресам: Владивосток, улица Бестужева, 21А;

Уссурийск, улица Некрасова, 124;

Покровка, улица Советов, 79;

Вольно-Надеждинск, улица Пушкинская, 32А. Получить больше информации о программе кандидата и графике будущих поездок можно в аккаунте команды Розы Чемерис в Instagram.

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