Евросоюз готовит новые санкции против властей Белоруссии
10 мая 2021, 22:08
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти гоов четвертый пакет санкций против белорусских властей. Он надеется, что пакет будет принят довольно скоро.
Как отметил Боррель, такое решение будет принято в связи с тем, что в Белоруссии "режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан, сообщает RT. Теперь он преследует и польскую общину". Такая длительная подготовка связана с тем, что в данный момент Брюссель изучает, насколько действенны уже введенные санкции.
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