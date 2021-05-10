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Евросоюз готовит новые санкции против властей Белоруссии

, 22:08

Евросоюз готовит новые санкции против властей Белоруссии
Жозеп Боррель, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти гоов четвертый пакет санкций против белорусских властей. Он надеется, что пакет будет принят довольно скоро.

Как отметил Боррель, такое решение будет принято в связи с тем, что в Белоруссии "режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан, сообщает RT. Теперь он преследует и польскую общину". Такая длительная подготовка связана с тем, что в данный момент Брюссель изучает, насколько действенны уже введенные санкции.

Лукашенко ранее назвал пожаловавшихся на него в прокуратуру немецких адвокатов «наследниками фашизма».

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