Сенатор Джабаров ответил чешскому министру финансов на требование о компенсации за взрывы во Врбетице

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10 мая 2021, 13:54 Источник: РИА Новости

Владимир Джабаров , фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый заместитель главы международного комитета СФ Владимир Джабаров прокомментировал заявление министра финансов Чехии Алены Шиллеровой о том, что Прага имеет международное право требовать от России возмещения всех убытков после взрывов на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице.

«Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд», - высказал сенатор.

Джабаров отметил, что премьер-министр Чехии «заигрался», предложив европейским странам выслать российских дипломатов. Он считает, что подобная политика - это игра человека, которому «очень хочется понравиться американцам».

При этом сенатор добавил, что между Москвой и Прагой всегда были хорошие отношения.

Ранее чешское радио раскрыло подробности дела о взрывах на складах во Врбетице.

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