Экс-советник Ельцина назвал виновных в развале СССР

Сергей Станкевич, политолог, бывший советник президента РФ Бориса Ельцина, рассказал, кто виноват в развале СССР. По его словам, первый президент СССР Михаил Горбачев стремился сохранить Советский Союз.
«Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался», - поясни он.
Политолог назвал две причины такого итога: первое - коммунистическая партия завела Советский Союз в тупик, а затем неловко реформировала, вторая причина - это путч – «критический удар», после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать существовать отдельно.
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