Экс-советник Ельцина назвал виновных в развале СССР

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11 марта 2021, 08:49 Источник: URA.RU

протесты 1991 г., фото: globallookpress.com

Сергей Станкевич, политолог, бывший советник президента РФ Бориса Ельцина, рассказал, кто виноват в развале СССР. По его словам, первый президент СССР Михаил Горбачев стремился сохранить Советский Союз.

«Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался», - поясни он.

Политолог назвал две причины такого итога: первое - коммунистическая партия завела Советский Союз в тупик, а затем неловко реформировала, вторая причина - это путч – «критический удар», после которого ничего не оставалось, кроме как попробовать существовать отдельно.