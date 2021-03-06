Депутат Фёдоров объяснил, как можно вернуть территорию от Риги до Владивостока

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6 марта 2021, 18:28

Евгений Федоров, фото: fedorovonline.ru

Депутат Госдумы, лидер Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Фёдоров убеждён, что России законно можно вернуть территорию от Риги до Владивостока. У него есть чёткий план, как в рамках международного права вернуть стране суверенитет и территорию в границах 1945 года — от Риги до Владивостока.

"Но для того, чтобы восстановить Отечество, необходимо избавлять Госдуму и Центробанк от внешнего влияния «вашингтонского обкома», искоренять сформированные Западом элиты, а в ближайший год противостоять «кровавому внутреннему и внешнему ядерному кризису»", - считает Фёдоров.

Политик со стажем, действующий полковник запаса, юрист, экономист, теплоэнергетик Евгений Фёдоров, он рассказал дал интервью журналисту Антону Красовскому в программе «Антонимы», - передаёт RT.

По убеждению Фёдорова, "проблема России в том, что она попала в зону внешнего управления, или, как жёстко некоторые говорят, оккупации", и "отсюда возникают все остальные вопросы". "У нас треть мировых богатств под ногами, а получаем мы только 1,5% мирового ВПП, а в Советском Союзе получали 14%", - сказал депутат. По его подсчётам, "есть падение в 10 раз по экономике".

Он предложил судить Михаила Горбачёва, чтобы "отменить его решения" по советским статьям. Фёдоров заявил, что президент СССР нарушил советское законодательство.

Красовский выразил мнение, что первый президент России Борис Ельцин "был человеком, который управлял большей частью этой страны".

"На основе законодательства СССР, он просто физически не мог ликвидировать СССР. СССР ликвидировал тот, кто ликвидировал советские органы власти, а это был Горбачёв", - пытался обосновать Фёдоров.