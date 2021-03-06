Шестеро украинских граждан погибли в ДТП с автобусом в Польше
6 марта 2021, 12:27
Шестеро граждан Украины погибли в ДТП с автобусом в Польше. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал о страшной аварии в соцсети.
По данным официального представителя украинского МИД, рейсовый автобус Познань — Херсон попал в аварию возле города Кашице попал в ДТП. Шесть украинских граждан погибли на месте происшествия. 15 пострадавших госпитализированы. Николенко в Twitter написал, что на место автокатастрофы выехали украинские консулы, они взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания помощи пострадавшим людям.
По словам Николенко, обстоятельства аварии выясняются, - передаёт RT.
Отметим, в последние годы украинские граждане ездят в Польшу на заработки.
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