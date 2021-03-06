Рогозин поблагодарил США за «пинок» для снижения издержек в ракетно-космической отрасли
6 марта 2021, 10:59
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за стимулирующий «пинок» для сокращения затрат в ракетно-космической отрасли в след за демпингом на американском рынке пусковых услуг.
«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело - в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги "Роскосмоса"», - пояснил он.
По его словам, когда рынок США «отстимулировали» - зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня, при этом сохраняя государственные субсидии.
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