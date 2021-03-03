В МИД прокомментировали антироссийские санкции США «за производство химического оружия»

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3 марта 2021, 09:40 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые антироссийские санкции США, отметила, что Соединенные Штаты, в отличие от России, продолжают обладать химическим оружием, не уничтожили его.

США назвали предприятия в России, в отношении которых введены связанные из-за ситуации с Алексеем Навальным. В списке - 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Также санкции введены в отношении нескольких россиян.

Мария Захарова в эфире Youtube канала Соловьев Live сказала: "Есть главное доказательство абсурдности происходящего, в данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химоружием при том, что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химоружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили, и этим химическим оружием продолжают обладать, потому что его не уничтожили".