В МИД прокомментировали антироссийские санкции США «за производство химического оружия»
3 марта 2021, 09:40Источник:
РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые антироссийские санкции США, отметила, что Соединенные Штаты, в отличие от России, продолжают обладать химическим оружием, не уничтожили его.
США назвали предприятия в России, в отношении которых введены связанные из-за ситуации с Алексеем Навальным. В списке - 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Также санкции введены в отношении нескольких россиян.
Мария Захарова в эфире Youtube канала Соловьев Live сказала: "Есть главное доказательство абсурдности происходящего, в данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химоружием при том, что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химоружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили, и этим химическим оружием продолжают обладать, потому что его не уничтожили".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.