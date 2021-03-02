Кресло мэра Владивостока может исчезнуть из-под него после 17 марта

«Появление подобных сообщений закономерно в данной ситуации. Сегодня глава города Олег Гуменюк как никогда близок к отставке. Понятно, что причиной данного события является не какой-то единичный случай, а целая череда провалов, которая уже перешла за критическую отметку и системный Олег Гуменюк создает региональной власти много проблем именно неэффективностью работы его команды. Понятно, что в рамках будущего избирательного цикла власть просто не имеет права сохранять такие очаги нестабильности и формировать предвыборные риски. Я думаю, отставка произойдет, это только вопрос времени. Тем более, что уже называются более конкретные сроки», — прокомментировал новость об отставке градоначальника политолог Павел Наливайко.