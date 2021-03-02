Кресло мэра Владивостока может исчезнуть из-под него после 17 марта

Источники, близкие к правительству региона, заявляют, что отставка мэра Владивостока Олега Гуменюка произойдёт после семнадцатого марта. Дата в данном случае очень символична, учитывая тот факт, что именно семнадцатого числа Олег Кожемяко, губернатор Приморского края, будет праздновать свой день рождения.
Приморские политологи отмечают, что причиной отставки мэра может стать череда системных ошибок, вылившихся в длинную череду проблем, решать которые будет уже новый системный человек.
«Появление подобных сообщений закономерно в данной ситуации. Сегодня глава города Олег Гуменюк как никогда близок к отставке. Понятно, что причиной данного события является не какой-то единичный случай, а целая череда провалов, которая уже перешла за критическую отметку и системный Олег Гуменюк создает региональной власти много проблем именно неэффективностью работы его команды. Понятно, что в рамках будущего избирательного цикла власть просто не имеет права сохранять такие очаги нестабильности и формировать предвыборные риски. Я думаю, отставка произойдет, это только вопрос времени. Тем более, что уже называются более конкретные сроки», — прокомментировал новость об отставке градоначальника политолог Павел Наливайко.
Он также подчеркнул, что отставка скорее всего будет проходить в мягкой форме, что свойственно Олегу Кожемяко. Глава региона известен своей привычкой не разбрасываться квалифицированными кадрами.