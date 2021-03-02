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Владимир Путин поздравил «выдающегося государственного деятеля современности» Михаила Горбачева с юбилеем

, 10:38

Владимир Путин поздравил «выдающегося государственного деятеля современности» Михаила Горбачева с юбилеем
Михаил Абрамович, фото: Yuri Abramotchkin, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачёва с 90-летием, назвав его выдающимся государственным деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории.

Сегодня, 2 марта, у Михаила Сергеевича Горбачёва день рождения. В поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории».

Путин также отметил, что «профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачёву участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов».
Михаил Горбачев был в Советском союзе генеральным секретарь ЦК КПСС и первым и единственным президентом СССР.

Беловежские соглашения были подписаны в декабре 1991 года. После этого Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.

Политик основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, Форум новой политики.

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