СМИ узнали минимальную стоимость мандата в заксобрание Пермского края

Аргументы Недели → Политика 13+

2 марта 2021, 07:46 Источник: URA.RU

Natalya Loginova, globallookpress.com

Во время избирательной кампании работают политтехнологи, агитаторы, юристы, пиарщики, журналисты. Источники узнали, что на избирательную кампанию одного кандидата в депутаты законодательного собрания Пермского края потребуется порядка 12-20 миллионов рублей.

Инсайдер URA.RU, знакомый с ситуацией, раскрыл, что в идеальных условиях минимальная стоимость кампании может опуститься до пяти миллионов рублей.

«Минимум — это 12 миллионов рублей. Нужны технологи, агитаторы, раздаточные материалы, юристы, бухгалтер, материалы в СМИ и многое другое», — рассказал инсайдер, отметив, что в связи с большим количеством сельских территорий на выборах в заксобрание значительно возрастают расходы на газеты, которые, не так востребованы на выборах в крупных городах, например в Перми.

Пермский политтехнолог Олег Борисенко подтвердил информацию о том, что стоимость избирательной кампании на выборах в заксобрание может доходить до 20 млн рублей. Ценник зависит о того, кто составляет конкуренцию кандидату.