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Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

, 11:46 Источник: Газпром

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет
Алексей Миллер, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен. Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет, - сообщается на сайте компании.

Миллер занимает этот пост с 2001 года. 16 февраля 2016 года Совет директоров переизбрал Алексея Миллера председателем правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.

Полномочия Миллера истекали в конце мая, но совет директоров корпорации принял решение о продлении его контракта заранее.

26 февраля «Газпром»  произвел кадровые и структурные изменения. Николай Ткаченко переходит в АО «Газстройпром» на должность генерального директора.

ИЧ

Политика

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет. В феврале 2016 года Совет директоров переизбрал Алексея Миллера председателем правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.

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