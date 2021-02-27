Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

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27 февраля 2021, 11:46 Источник: Газпром

Алексей Миллер, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен. Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет, - сообщается на сайте компании.

Миллер занимает этот пост с 2001 года. 16 февраля 2016 года Совет директоров переизбрал Алексея Миллера председателем правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.

Полномочия Миллера истекали в конце мая, но совет директоров корпорации принял решение о продлении его контракта заранее.

26 февраля «Газпром» произвел кадровые и структурные изменения. Николай Ткаченко переходит в АО «Газстройпром» на должность генерального директора.