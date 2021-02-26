Председатель ЦИК России Элла Памфилова раскрыла, какой вакциной привилась против коронавируса

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26 февраля 2021, 17:18 Источник: ТАСС

Элла Памфилова, фото: CEC Russiagloballookpress.com

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в пятницу, 26 февраля, на встрече с политологами и экспертами сообщила, что давно привилась от коронавирусной инфекции COVID-19. Памфилова поделилась, что сделала прививку препаратом "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор".

Глава ЦИК призвала последовать ее примеру и вакцинироваться против коронавируса. "Я тоже давно привита (от COVID-19). Всем советую. Только (вакциной) от "Вектора", - сказал сегодня Памфилова на встрече с экспертами.

В России зарегистрированы три вакцины против коронавирусной инфекции. Первой была вакцина "Спутник V" центра имени Гамалеи.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Испытания завершились 30 сентября. Президент РФ Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на добровольцах старше 18 лет.

Третья вакцина против ковида разработана в центре имени Чумакова.