Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости сохранить связи с Россией
25 февраля 2021, 20:44
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости сохранить связи с Россией ради будущего мирной Европы.
В ходе виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета немецкой экономики Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что за последние 20 лет «многие мосты между Востоком и Западом стали хрупкими», и «на этом сложном этапе отношений ФРГ и РФ необходимо убедиться, что не все связи разорваны», — сообщает Zeit Online.
Согласно заявлению президента Германии, несмотря на позицию Европы по Украине и Крыму, а также ситуацию с Алексеем Навальным, «политический вывод не должен заключаться в безразличии или изоляции» относительно России, - передает RT.
По словам Штайнмайера, «мы живём в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него. Мы несём ответственность с обеих сторон за будущее мирной Европы».
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