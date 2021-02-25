В Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева

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25 февраля 2021, 13:45 Источник: РБК

Борис Беляев, фото: сайт правительства РБ

В четверг, 25 февраля, в Башкирии задержали вице-премьера правительства, министра жилищно-коммунального хозяйства региона Бориса Беляева. Об этом сообщил источник правоохранительных органах.

В министерстве рассказали, что Беляев выехал сегодня утром в Альшеевский район на устранение аварии. Отмечается, что накануне глава региона Радий Хабиров поручил Беляеву взять на личный контроль ситуацию с обеспечением жителей села Шафраново водой, из-за поломки насоса более 300 человек остались без воды. Однако информацию о его задержании в ведомстве не подтвердили. Причина и подробности случившегося пока не раскрываются.