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В Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева

, 13:45 Источник: РБК

В Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева
Борис Беляев, фото: сайт правительства РБ

В четверг, 25 февраля, в Башкирии задержали вице-премьера правительства, министра жилищно-коммунального хозяйства региона Бориса Беляева. Об этом сообщил источник правоохранительных органах.

В министерстве рассказали, что Беляев выехал сегодня утром в Альшеевский район на устранение аварии. Отмечается, что накануне глава региона Радий Хабиров поручил Беляеву взять на личный контроль ситуацию с обеспечением жителей села Шафраново водой, из-за поломки насоса более 300 человек остались без воды. Однако информацию о его задержании в ведомстве не подтвердили. Причина и подробности случившегося пока не раскрываются.

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