В Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева

В четверг, 25 февраля, в Башкирии задержали вице-премьера правительства, министра жилищно-коммунального хозяйства региона Бориса Беляева. Об этом сообщил источник правоохранительных органах.
В министерстве рассказали, что Беляев выехал сегодня утром в Альшеевский район на устранение аварии. Отмечается, что накануне глава региона Радий Хабиров поручил Беляеву взять на личный контроль ситуацию с обеспечением жителей села Шафраново водой, из-за поломки насоса более 300 человек остались без воды. Однако информацию о его задержании в ведомстве не подтвердили. Причина и подробности случившегося пока не раскрываются.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.