В Крыму с иронией отнеслись к билборду у посольства РФ в Киеве: «На заборе можно написать любую русофобскую чепуху»

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24 февраля 2021, 19:48 Источник: РИА Новости

Крым, фото: pixabay.com

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец оценил билборд, установленный Службой безопасности Украины (СБУ) возле посольства России в Киеве. На нем изображена надпись: «Крым – это Украина».

«Все это напоминает лай Моськи на слона из басни Ивана Крылова. Но главное не то, что на заборе в Киеве написано, а то, что навеки вписано в историю: Крым наш был, есть и будет только российским», - высказал он.

Чегринец отметил, что установка билборда – «классическая украинская акция по осваиванию бюджета». По его словам, в Киеве на заборе можно написать «любую русофобскую чепуху», и это будет нормально.

«У нас же страна адекватная, и спецслужбы занимаются тем, чем и должны – защищают Россию и россиян», - добавил он.

При этом, публикуя снимок билборда в официальном Telegram-канале, пресс-служба СБУ написала: «Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта».