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Замглавы МИДа Рябков предложил устранить зависимость РФ от «ядовитого» доллара

, 19:33 Источник: Bloomberg

Замглавы МИДа Рябков предложил устранить зависимость РФ от «ядовитого» доллара
доллар, фото: pixabay.com

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что России необходимо сократить роль доллара в стране. По его словам, эта валюта является «ядовитым источником постоянных враждебных действий» со стороны Соединённых Штатов.

«Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», - высказал он.

Рябков отметил, что РФ должна принять срочные меры в этом направлении, поскольку новая администрация США во главе с Джо Байденом сигнализирует об ужесточении санкций против Москвы. Дипломат добавил, что за последние несколько лет Вашингтон ввел большое количество ограничительных мер в отношении российских банков, госкорпораций, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов.

Кроме того, он считает, что напряженность в отношениях между Россией и США со времен холодной войны неуклонно росла и сейчас, возможно, отношения находятся на еще более худшем уровне, чем во времена существования СССР.

В источнике говорится, что Москва полагается на доллар в большей части своей международной торговли, а зарубежные инвесторы владеют почти четвертью государственного долга РФ.

БА

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