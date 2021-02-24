Путиным подписан закон о штрафах за нарушения в работе иноагентов

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24 февраля 2021, 12:56 Источник: gov.ru

фото: pixabay.com

Публикация в СМИ и в сети Интернет информации об НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иностранных агентств, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки грозит штрафом.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иноагентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в документе, для граждан — от двух тысяч до двух с половиной тысяч рублей с возможным изъятием материалов;

—для должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч с конфискацией;

—для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.

Также НКО-иноагентов могут оштрафовать за производство материалов без соответствующей метки:

—должностных лиц — на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией или без;

—для юрлиц — на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией или без.

Также закон увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до пяти миллионов рублей.