Путиным подписан закон о штрафах за нарушения в работе иноагентов

Публикация в СМИ и в сети Интернет информации об НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в перечень иностранных агентств, без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки грозит штрафом.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иноагентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как указано в документе, для граждан — от двух тысяч до двух с половиной тысяч рублей с возможным изъятием материалов;
—для должностных лиц — от четырех тысяч до пяти тысяч с конфискацией;
—для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.
Также НКО-иноагентов могут оштрафовать за производство материалов без соответствующей метки:
—должностных лиц — на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией или без;
—для юрлиц — на сумму от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией или без.
Также закон увеличивает штрафы для юрлиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до пяти миллионов рублей.