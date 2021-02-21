Светлана Тихановская признала и объяснила проигрыш оппозиции в уличных протестах в Белоруссии

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21 февраля 2021, 13:07

Светлана Тихановская, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Светлана Тихановская, попытавшаяся стать президентом Белоруссии, признала проигрыш оппозиции в уличных протестах и назвала причину. Как объяснила Тихановская, причиной стало "отсутствие средств для борьбы с насилием режима против манифестантов". Она отметила, что у белорусских силовиков есть оружие, есть сила.

В интервью, опубликованном в свежем выпуске швейцарской газеты Le Temps, Светлана Тихановская поделилась информацией о создании оппозицией структур для продолжения действий и принимаемых для этого организационных мер. "Сегодня мы работаем над тем, чтобы связать различные инициативы оппозиции, которые возникли почти повсюду: врачи, учителя, силы полиции", - раскрыла она.

По словам оппозиционного белорусского политика, стратегия "состоит в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим, до того момента, когда люди снова будут готовы выйти на улицу. Она предположила, что это возможно весной".

По мнению Тихановской, "белорусы устали", и "они боятся". Но люди в республике "хотят видеть свет в конце туннеля, думать о дне, когда все станет хорошо". Плана, что все решится завтра, нет. По словам Тихановской, "сейчас - время обдумать с народом видение будущего".