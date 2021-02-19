Песков ответил на вопросы о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности о встрече Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, переговоры состоятся 22 февраля.
«Вообще не планируется пресс-конференция. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется», - высказал он.
Песков отметил, что если главы государств примут решение сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то они смогут их сделать. Говоря о месте встречи, официальный представитель Кремля, пообещал уточнить детали.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.