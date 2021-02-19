Песков ответил на вопросы о предстоящей встрече Путина и Лукашенко

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19 февраля 2021, 13:39 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности о встрече Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, переговоры состоятся 22 февраля.

«Вообще не планируется пресс-конференция. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется», - высказал он.

Песков отметил, что если главы государств примут решение сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то они смогут их сделать. Говоря о месте встречи, официальный представитель Кремля, пообещал уточнить детали.