Владимир Путин назвал важными поправки к закону о занятости

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19 февраля 2021, 10:23

Фото предоставлено пресс-службой «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем думской фракции «Единой России» Сергеем Неверовым ознакомился с законопроектами, которые готовит партия. При этом он назвал важными и неотложными поправки к закону о занятости населения.

Новый законопроект прорабатывается уже несколько месяцев, и содержит в себе обновление функций служб занятости. Полномочия этих организаций перейдут на федеральный уровень, что призвано сделать их услуги одинаково качественными во всей стране. Особенно должно усилиться межрегиональное взаимодействие – это позволит людям трудоустраиваться в соседних регионах. Планируется, что после таких нововведений постепенно увеличится внутренняя миграция граждан, а значит сократится внешняя. Рабочие места будут доставаться в первую очередь россиянам. Вдобавок существенно сократится перечень документов, которые необходимо будет предоставлять в службы занятости. Центры станут более клиентоориентированными, взаимодействие с ними будет более комфортным. Уже в скором времени законопроект будет внесен на обсуждение в Государственную думу.

Часть грядущих обновлений будет касаться самозанятых граждан. О них рассказал Владимир Мякуш, председатель Законодательного собрания Челябинской области: «Многие безработные и работавшие в тени без оформления своей занятости получат шанс легально вести деятельность с возможностью разноплановой поддержки от государственных структур. Отличный шанс начать собственное дело, попробовать свои силы в микро-бизнесе, не сильно рискуя средствами и не тратя время на бюрократические процедуры. В настоящее время в области начинается реализация программ обучения, по подготовке к открытию своего дела, в первую очередь через самозанятость».