Путин и Эрдоган обсудили возможные поставки российских вакцин в Турцию и ситуацию в Карабахе

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18 февраля 2021, 18:24

Фото: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган , kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого они обсудили расширение сотрудничества между странами. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов - осуществление крупных совместных проектов в энергетике», - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили перспективы наращивания сотрудничества в борьбе с пандемией, а именно организацию возможных поставок российских вакцин в Турцию и развитие производства данных препаратов там.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года», - добавили в Кремле.

Также лидеры обеих стран затронули тему Сирии и Ливии, смерть турецких граждан в Ираке.