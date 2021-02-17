В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили в среду, 17 февраля, в пресс-службе Кремля.
«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», - сказано в заявлении.
Отмечается, что в разговоре были затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян намерены продолжить контакты на различных уровнях.
Кроме того, в пресс-службе армянского правительства уточнили, что в ходе разговора была затронута тема немедленного возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Лидеры двух стран обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества и пути дальнейшего развития сотрудничества, добавили в ведомстве.