В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Пашиняна

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17 февраля 2021, 19:27 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Никол Пашинян, Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили в среду, 17 февраля, в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», - сказано в заявлении.

Отмечается, что в разговоре были затронуты некоторые актуальные вопросы российско-армянского сотрудничества. Путин и Пашинян намерены продолжить контакты на различных уровнях.

Кроме того, в пресс-службе армянского правительства уточнили, что в ходе разговора была затронута тема немедленного возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Лидеры двух стран обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества и пути дальнейшего развития сотрудничества, добавили в ведомстве.