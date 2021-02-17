Замглавы МИД РФ Рябков назвал причины перехода России к политике сдерживания США

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17 февраля 2021, 15:43 Источник: РИА Новости

фото: здание МИД РФ, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может перейти к политике «активного сдерживания США». По его словам, Москва не будет отказываться от ответа на санкции.

«Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать. Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», - высказал он.

Рябков отметил, что такая политика будет включать в себя «противодействие санкциям, противодействие американским попыткам влиять на внутренние процессы» страны. Дипломат добавил, что Москва намерена доводить до мирового сообщества идею, что «многополярный мир – это не абстракция, что есть альтернатива американскому диктату, политика консолидации здравых сил в международном сообществе на противостояние американской внешнеполитической и информационной агрессии».

Он считает, что «более злобных и оторванных от реальности оценок, и представлений чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ», скорее всего, не существует. Рябков пояснил, что такие действия США - это отражение фундаментальной враждебности в отношении России, чему следует противостоять.