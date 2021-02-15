Латвийский депутат: Есть сомнения в адекватности этого правительства

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15 февраля 2021, 15:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

На фото: Депутат от партии «Согласие» Иварс Зариньш

Депутат от партии «Согласие» Иварс Зариньш высказал свое мнение латвийским СМИ о нынешнем правительстве. Он инициирует внеочередное заседание Сейма? Причина? «Есть сомнения в адекватности этого правительства».

Поистине, в последнее время стало крылатое выражение о том, что «те люди, которые должны принимать лекарства, увы, принимают законы». Лучше и не скажешь!

Депутат Иварс Зариньш считает, что нужно организовать внеочередное заседание Сейма в течении следующих 24 часов.

«Стала очередной необходимостью сделать заседания правительства публичным, чтобы позволить общественности следить за решением правительства в связи с коронавирусом, учитывая, что наше правительство при принятии решений о мерах по ограничению распространения инфекции, не может публично дать разумных и понятных объяснений. В нынешних условиях монополии на власть, когда смена власти невозможна, какой бы неосторожной и безответственной она не была, единственный способ сделать ее более подотчетной и заставить принимать более разумные решения – позволить латвийскому обществу следить за этими решениями», - заявил депутат Зариньш.

Видимо, не только латвийцев, простите, достали неадекватные решения правительства Кариньша, но и самих депутатов!