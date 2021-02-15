СМИ: Десять генералов увольняются из Росгвардии

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15 февраля 2021, 12:40 Источник: Коммерсантъ

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В последние пару месяцев порядка десяти генералов Росгвардии написали рапорты об уходе. В Росгвардии эту информацию комментировать отказались, подчеркнув, что «кадровые решения о назначениях и увольнениях такого уровня принимает президент России».

По данным источников газеты «Коммерсантъ», речь идет о начальниках главного оперативного управления генерал-лейтенанте Николае Косяченко, разведуправления генерал-лейтенанте Казимире Боташеве, главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенанте Павле Бобкове, главного управления связи генерал-лейтенанте Алексее Белякове, главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенанте Николае Рябчикове, главах департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковнике Александре Елине, финансово-экономического департамента генерал-лейтенанте Вячеславе Савкине, договорно-правового департамента генерал-майоре Александре Школьникове и начальнике военно-оркестровой службы полковнике Владимире Васяке.

Несколько генералов уходят со службы в связи с выслугой лет или на пенсию, остальные — вследствие реорганизации внутри службы и сокращения генеральских должностей.

Уходящих генералов считают членами команды бывшего первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова, назначеного несколько месяцев назад, в октябре 2020 года, временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Есть версии, что отставные генералы могут продолжить работу с Меликовым, стать чиновниками.

Во время службы в Росгвардии Меликов определял кадровую политику, поэтому при назначениях имело значение личное знакомство с ним и личная преданность. Благодаря этому ряд ключевых постов в центральном аппарате Росгвардии в свое время заняли офицеры, служившие вместе с Меликовым на Северном Кавказе.

Отметим, главой Каспийска был назначен генерал-майор Борис Гонцов, сослуживец Меликова, который ушел с должности первого заместителя командующего Восточным округом Росгвардии.