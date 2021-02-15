Медведев прокомментировал фото с фонарями в своем аккаунте
15 февраля 2021, 10:22
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил пользователям, зачем опубликовал несколько фотографий с заснеженными фонарями. Снимки появились в его аккаунте Instagram накануне вечером.
«Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», - написал политик.
Грета Тумберг – 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году она потребовала от властей своей страны усилить борьбу с изменением климата.
Напомним, что 14 февраля в ряде регионов России люди вышли во дворы с зажженными фонариками в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, его сторонники хотели избежать столкновений с полицией.
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