Медведев прокомментировал фото с фонарями в своем аккаунте

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15 февраля 2021, 10:22

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил пользователям, зачем опубликовал несколько фотографий с заснеженными фонарями. Снимки появились в его аккаунте Instagram накануне вечером.

«Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», - написал политик.

Грета Тумберг – 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году она потребовала от властей своей страны усилить борьбу с изменением климата.

Напомним, что 14 февраля в ряде регионов России люди вышли во дворы с зажженными фонариками в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, его сторонники хотели избежать столкновений с полицией.

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