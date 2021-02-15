ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Политика 13+

Медведев прокомментировал фото с фонарями в своем аккаунте

, 10:22

Медведев прокомментировал фото с фонарями в своем аккаунте
Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил пользователям, зачем опубликовал несколько фотографий с заснеженными фонарями. Снимки появились в его аккаунте Instagram накануне вечером.

«Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», - написал политик.

Грета Тумберг – 18-летняя шведская экоактивистка. В 2018 году она потребовала от властей своей страны усилить борьбу с изменением климата.

Напомним, что 14 февраля в ряде регионов России люди вышли во дворы с зажженными фонариками в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Таким образом, его сторонники хотели избежать столкновений с полицией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev)

БА

В мире

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Советник главы офиса Зеленского жестко раскритиковал работу МВФ на Украине

Внештатный советник главы офиса Владимира Зеленского Тимофей Милованов жестко раскритковал работу Международного валютного фонда с Украиной. "Там МВФ обкакался, а не Украина", - написал он в соцсети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью