Депутаты от фракции ЛДПР предложили расширить перечень получателей маткапитала

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15 февраля 2021, 07:34

ребенок, фото: pixabay.com

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект о расширении категории граждан, которые могут получать материнский капитал. Об этом сообщил один из разработчиков инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Нилов отметил, что в документе идет речь о получении материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в тех регионах, которые столкнулись с низкой рождаемостью. Также выплату денег предлагается производить с 1 января 2022 года тем семьям, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал.

Кроме того, деньги планируется выплачивать мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, при условии, что они ранее не воспользовались этой мерой господдержки.

Отмечается, что многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок. При этом размер таких выплат в среднем составляет 100-150 тысяч рублей, что вряд ли может стимулировать рождаемость, считают авторы проекта. По их мнению, данная инициатива позволит повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.