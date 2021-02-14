Зюганов ответил на обвинение Жириновского в сотрудничестве КПРФ с Навальным: «Он сам подыгрывает навальнятине»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2021, 12:57

Геннадий Зюганов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на обвинение лидера ЛДПР Жириновского в сотрудничестве коммунистичекой партии с Алексеем Навальным. Жириновский выразил мнение, что КПРФ вступила в политический союз с Алексеем Навальным и его сторонниками, коммунисты подрывают политическую стабильность в России и постоянно угрожают Кремлю.

В ответ Зюганов призвал «поменьше слушать Жириновского, так как от его предложений всегда дурно пахнет».

Лидер КПРФ назвал главного либерала страны «первым провокатором, к которым все давно привыкли. Они всегда отличаются лживостью и грязью».

«Он сам подыгрывает навальнятине, провоцирует», - сказал Зюганов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее лидер КПРФ назвал условия для объединения своей партии и «Справедливой России». По словам Зюганова, он готов работать с Мироновым, но не с Жириновским.