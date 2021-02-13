В МИД РФ объяснили отъезд десяти российских дипломатов с семьями из Великобритании

Десять российских дипломатов, служивших в Великобритании, вместе с семьями покинули Лондон в связи с ротацией состава. В Министерстве иностранных дел РФ пояснили, «уехали, потому что заехали новые десять семей», и ротация дипломатического состава является нормой.
В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что дипломатические работники вынуждены заезжать группами из-за введения в западных странах, в том числе в Великобритании, «комплексных визовых разменов», - сообщает «Свободная пресса».
Поэтому вместо нормального регулярного продления и замены сотрудников, формируются списки, которые затем согласовываются обеими сторонами. Из-за этого люди вынуждены получать визы в целый ряд загранточек, в частности, в Лондон, в рамках практики визовых разменов.
В МИД РФ подчеркнули, что такая практика «не является нормой».
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