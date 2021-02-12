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Волгоградских депутатов уличили в утаивании доходов и трудоустройстве помощниками собственных жен

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Волгоградских депутатов уличили в утаивании доходов и трудоустройстве помощниками собственных жен
Волгоградская областная дума

Прокуратура Волгоградской области требует устранить нарушения антикоррупционного законодательства в декларациях 11 из 38 депутатов. Искажение сумм доходов – от 33 тыс. до 7 млн руб.

Как выяснилось, парламентарии задекларировали недостоверные сведения о доходах, имуществе и участии в коммерческой деятельности. Двое не сообщили об участии в управлении некоммерческими организациями. А еще двое депутатов взяли в помощники с окладом более 40 тыс. рублей в месяц собственных жен, которые параллельно трудились на основном месте работы. Теперь прокуратура инициировала поправки к положению «О помощнике депутата», запрещающие привлекать к этой работе родственников.

РК

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