Волгоградских депутатов уличили в утаивании доходов и трудоустройстве помощниками собственных жен
12 февраля 2021, 13:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсантъ
Прокуратура Волгоградской области требует устранить нарушения антикоррупционного законодательства в декларациях 11 из 38 депутатов. Искажение сумм доходов – от 33 тыс. до 7 млн руб.
Как выяснилось, парламентарии задекларировали недостоверные сведения о доходах, имуществе и участии в коммерческой деятельности. Двое не сообщили об участии в управлении некоммерческими организациями. А еще двое депутатов взяли в помощники с окладом более 40 тыс. рублей в месяц собственных жен, которые параллельно трудились на основном месте работы. Теперь прокуратура инициировала поправки к положению «О помощнике депутата», запрещающие привлекать к этой работе родственников.
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