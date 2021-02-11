«Новые люди» начинают «Марафон идей» на Кубани

Аргументы Недели → Политика

11 февраля 2021, 11:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель политической партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о начале предвыборной кампании в Государственную Думу и федеральном проекте «Марафон идей».

Это событие произошло 11 февраля в Краснодаре. Алексей Нечаев начал брифинг с кубанскими журналистами с оценки выборов в городскую Думу Краснодара, которые прошли в сентябре прошлого года.

- На прошлых выборах мы получили очень важный опыт, который поможет нам в будущем развиваться и продвигать наши идеи. Считаю, что те почти пять процентов голосов, — это серьезный результат для новой партии. Дело даже не в процентах. В вашем городе за нас агитировало всего триста сторонников «Новых людей», и им удалось добиться, чтобы за наших кандидатов в общей сложности проголосовало более десяти тысяч краснодарцев, - сказал Алексей Нечаев. – В основу нашей программы мы закладываем идеи, которые высказывают сами избиратели. Именно для объединения таких предложений мы начинаем федеральный проект «Марафон идей».

Опубликовать свою идею может любой житель Краснодарского края. Это можно с 12 февраля сделать на сайте marafon.newpeople.ru, заполнив соответствующую заявку, либо в любой соцсети под хештегом #брейншторм_новые_люди.

Алексей Нечаев также рассказал, что в ближайшие месяцы будут организованы конференции в 70-ти регионах России, целью которых будет отбор самых интересных инициатив. Идеи, которые будут признаны победителями, войдут в программу партии «Новые люди», а авторы предложений могут рассчитывать на 300 тысяч рублей для воплощения в жизнь своих разработок.

Дальнейшие вопросы журналистов касались кандидатур от выборов. Алексей Нечаев ответил, что подбор сторонников, достойных участвовать в выборах в Госдуму еще идет. При этом лидер «Новых людей» отметил, что акцент будет сделан на тех, кто прежде не участвовал в политике, но уже имеет за плечами опыт в предпринимательстве, общественной деятельности, волонтерстве, благотворительности и так далее.

- Нынешняя политическая система слишком консервативна. Это хорошо, когда страна благополучна, а население богато. Но непонятно зачем консервировать, то есть оставлять так как есть, нашу сегодняшнюю действительность. У нас есть все, чтобы жить в самой лучшей стране. Для этого надо только слушать людей, которые в ней живут и вместе с ними меняться. Партия «Новые люди» предлагает каждому принять участие в переменах. Ждем ваших идей, чтобы воплощать их вместе, - закончил встречу Алексей Нечаев.

Справка:

Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее председателем является основатель научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. Осенью 2020 года Новые люди прошли в заксобрания четырех регионов — Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областей. А на выборах в городскую думу Томска партия «Новые люди» набрала более 15 процентов голосов. В Краснодаре работает уже три городских штаба партии, в ближайшее время планируется создание отделений в каждом муниципалитете Кубани.