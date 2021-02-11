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РБК: Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота намерен уйти в отставку

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

РБК: Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота намерен уйти в отставку
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота намерен уйти в отставку.
Источники РБК полагают, что сменить на этом посту 77-летнего Рапоту может посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Источник из окружения правительства России поделился, что Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время. Также этот инсайдер считает, что Мезенцев является основным кандидатом в госсекретари Союзного государства.

Григорий Рапота является госсекретарем с декабря 2011 года. По данным нескольких источников РБК, Россия и Беларусь обсуждают смену госсекретаря Союзного государства.

ИЧ

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