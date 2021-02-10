Михаил Шеремет: самолетам НАТО не позволят летать над Крымом

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10 февраля 2021, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

небо, фото: pixabay.com

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что "никакие самолеты НАТО над Крымом летать не будут". Вооруженные силы России - гаранты полной неприкосновенности границ и территории страны.

"Ни самолеты НАТО, ни Украины не будут летать над Крымом без нашего ведома и разрешения", - подчеркнул депутат. Он советует украинским властям быть аккуратнее с подобными провокационными заявлениями в отношении другой страны. Шеремет отметил, что Украине пора уже перестать "разевать рот на чужие территории". Западу же надо дружить с Россией вместо того, чтобы "накалять градус". Иначе все может плохо закончиться.

Украина предлагает использовать для авиационных операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ), что включает воздушное пространство над суверенной территорией Украины и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегировано Украине международными договорами.