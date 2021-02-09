В Челябинске поставят на контроль уборку снега с крыш домов

Аргументы Недели → Политика 13+

9 февраля 2021, 13:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Единороссы запустили партийный проект, в рамках которого они проконтролируют уборку снега с крыш жилых домов, а также прилегающих к ним территорий. С этой целью с 8 по 22 февраля будет проведен мониторинг общественного мнения.

Такая акция будет проведена в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Председателям жилсоветов и обычным жителям предложат оценить при помощи анкет работу управляющих компаний по уборке и вывозу снега. На данный момент в целом ряде регионов накопились претензии по этому поводу, поэтому активисты «Единой России» решили наладить за такими работами собственный контроль. По результатам проведенного мониторинга будет предпринят ряд действий. В тех местах, где с очисткой снега управляющие компании явно не справляются, руководству организаций будет указано на проблемные места. А при повторном бездействии единороссы будут составлять запросы в соответствующие надзорные органы: прокуратуру и жилинспекции.

Александр Мотовилов, депутат Законодательного собрания Челябинской области и региональный координатор партпроекта, прокомментировал планы активистов: «Совместно с местными отделениями партии проверим качество уборки снега с крыш, дворов и дорог управляющими компаниями. В этом году снега очень много, необходима слаженная работа. Через две недели будет подведен итог мониторинга, отмечены районы, справляющиеся с уборкой снега и районы, которым нужно усилить работу».