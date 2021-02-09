Морозов считает, что Боррель вынужден лавировать между указаниями США и интересами ЕС
9 февраля 2021, 13:50[ «Аргументы Недели» ]
Глава европейской дипломатии вынужден лавировать между указаниями США и интересами Европы. Об этом заявил член международного думского комитета Антон Морозов.
Комментируя противоречивые оценки главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля итогов его собственного визита в Москву, Морозов отметил, что «глава внешнеполитического ведомства Евросоюза вынужден делать, скажем так, взвешенные заявления, чтобы не расстраивать своих заокеанских партнеров», сообщается на сайте ГД.
По его словам, США оказывают существенное влияние на европейскую дипломатию и ориентируют своих европейских коллег на конфронтацию с Россией, в том числе по «Северному потоку - 2», по Алексею Навальному и так далее.
«По большому счету это отголоски геополитической конкуренции, потому что Америке невыгодно, чтобы Европа сближалась с Россией», - отметил Морозов.
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