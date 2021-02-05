СМИ: Главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева могут поставить губернатором одного из регионов

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5 февраля 2021, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Дмитрий Патрушев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева могут назначить губернатором одного из российских субъектов. Глава Минэнерго Николай Шульгинов может войти в совет директоров «Газпрома» вместо Дмитрия Патрушева, следует из сообщения корпорации.

Патрушев входил в состав совета директоров «Газпрома» с 2016 года, оно на этот раз не вошел в число кандидатов в совет.

Источники газеты «Коммерсантъ» узнали, что несколько месяцев обсуждаются возможная отставка Патрушева с поста министра и его возможный уход на позицию главы одного из регионов страны.

В составе совета директоров «Газпрома» 11 человек. Годовое собрание акционеров холдинга пройдет 25 июня в Санкт-Петербурге.

В список кандидатов в новый состав совета вошли действующие его члены: спецпредставитель президента РФ по взаимодействию со странами—экспортерами газа Виктор Зубков, глава Газпромбанка Андрей Акимов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместители Виталий Маркелов и Михаил Середа, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ им. И. М. Губкина Виктор Мартынов, ректор РАНХиГС Владимир Мау и министр энергетики Шульгинов.