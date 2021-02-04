Путин утвердил 20 критериев эффективности работы губернаторов и глав регионов

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4 февраля 2021, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: publication.pravo.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий показатели для оценки эффективности губернаторов и глав субъектов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Критериев для оценки работы губернаторов 20, несколько из них новые.

Критерии эффективности губернаторов:

1.Доверие к власти. (Доверие к президенту РФ, высшим должностным лицам)

2.Численность населения субъекта РФ.

3.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

4.Уровень бедности.

5.Доля граждан, систематически занимающих спортом.

6.Уровень образования.

7.Эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи.

8.Доля граждан, занимающихся добровольческой деятельностью (волонтеров).

9.Число семей, улучшивших жилищные условия.

10.Объем жилищного строительства.

11.Условия для воспитания гармоничной личности.

12.Число посещений культурных мероприятий.

13.Качество городской среды.

14.Качество окружающей среды.

15.Темп роста реальной среднемесячной зарплаты.

16.Темп роста реального среднедушевого дохода населения.

17.Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях.

18.Темп роста инвестиций в основной капитал.

19.Число занятых в малых и средних предприятиях.

20.«Цифровая зрелость» органов власти.

Российские регионы смогут получать гранты в форме межбюджетных трансфертов, размер которых будет зависеть от эффективности работы глав и органов исполнительной власти субъектов.

Согласно указу президента, правила распределения таких грантов должны быть утверждены до 1 июля 2022 года.